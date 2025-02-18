Анонсирована ролевая игра Lair of the Leviathan, вдохновленная ранними частями серии Heroes of Might & MagicЕсли вам нравятся олдскульные ролевые игры, обращаем ваше внимание на многообещающую игру Lair of the Leviathan, над которой работают Nostalgic Realms и Whiskeybarrel Studios.
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