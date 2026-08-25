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Тренируйте мышление с помощью головоломки из 7 букв для улучшения памяти

Игры на составление слов из предложенных букв знакомы многим с детства. Ранее, до широкого распространения Интернета, такие занятия часто использовались для развлечения в поездках или на школьных переменах.

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