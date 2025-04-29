Президент Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Андрис Бите предложил наладить на рыбоперерабатывающих заводах страны выпуск мин вместо консервных банок.
Забросаем врагов шпротами! Латвийский пищепром предлагает вместо консервов делать… мины
Комментарии
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Владимир Петров
Идиоты - важный ресурс страны. Бомбажные банки можно закладывать в качестве мин... Вонь будет отпугивать неприятеля...
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16 час.
ФинамИнфо
Может лучше сразу идиотов закапывать по горлышко? Пока живы, будут отпугивать воплями, ну а потом уже -вонью.
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16 час.
С
Станислава
Приебалты совсем одурели и не удивительно их женщин имели и фашисты и лесные братья 70‰ из них были заражены сифилисом, вот и рождаются дебилы.
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4 час.
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