Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Забросаем врагов шпротами! Латвийский пищепром предлагает вместо консервов делать… мины

Забросаем врагов шпротами! Латвийский пищепром предлагает вместо консервов делать… мины

Президент Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Андрис Бите предложил наладить на рыбоперерабатывающих заводах страны выпуск мин вместо консервных банок.

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Комментарии
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Владимир Петров
Идиоты - важный ресурс страны. Бомбажные банки можно  закладывать в качестве мин... Вонь будет отпугивать неприятеля...
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16 час.
ФинамИнфо
Может лучше сразу идиотов закапывать по горлышко? Пока живы, будут отпугивать воплями, ну а потом уже -вонью.
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16 час.
С
Станислава
Приебалты совсем одурели и не удивительно их женщин имели и фашисты и лесные братья 70‰ из них были заражены сифилисом, вот и рождаются дебилы.
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4 час.
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