Забросаем врагов шпротами! Латвийский пищепром предлагает вместо консервов делать… мины

Владимир Петров Идиоты - важный ресурс страны. Бомбажные банки можно закладывать в качестве мин... Вонь будет отпугивать неприятеля...

ФинамИнфо Может лучше сразу идиотов закапывать по горлышко? Пока живы, будут отпугивать воплями, ну а потом уже -вонью.