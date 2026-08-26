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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартинес не перешел в «Ювентус» не по спортивным причинам. Истинный мотив «только укрепит» позиции вратаря в сборной Аргентины (TyC Sports)

TyC Sports намекает, что срыв трансфера Эмилиано Мартинеса в «Ювентус» произошел в необычных обстоятельствах.

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