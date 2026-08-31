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Экс-форвард «Москвы» Лопес: «В Москве были самые необычные вечеринки – доминатрикс, ролевые игры, что угодно. Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»

Экс-форвард « Москвы » и «Барселоны» Макси Лопес рассказал, что посещал секс-вечеринки в России. – Когда-то в России.

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