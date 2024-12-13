Известного оппозиционного политика Литвы Альгирдаса Палецкиса из тюрьмы срочно доставили в больницу

Известный оппозиционный политик Литвы Альгирдас Палецкис, который уже давно находится в Каунасской тюрьме только за слова и свою позицию о роли литовских националистов в позднем СССР, вчера был срочно вывезен из тюрьмы в больницу с диагнозом «инфаркт».