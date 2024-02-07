Лесовой получил паспорт Израиля

Российский полузащитник Даниил Лесовой, перешедший из «Динамо» в «Маккаби» из Хайфы, не будет считаться легионером в израильской лиге Как сообщает «Спорт-Экспресс», Лесовой уже получил так называемый внутренний паспорт гражданина Израиля и зарегистрирован федерацией футбола этой страны, как местный игрок.