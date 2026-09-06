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Американская жизнь и российская пенсия: почему скандал вокруг матери Наташи Королевой закончился отзывом документов

Американская жизнь и российская пенсия: почему скандал вокруг матери Наташи Королевой закончился отзывом документов

История с намерением матери Наташи Королевой, Людмилы Порывай, оформить российский паспорт и потенциальные социальные выплаты обернулась громким публичным скандалом.

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