SFC расширяет список одобренных криптоплатформ в Гонконге

Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) выдала лицензии новым провайдерам виртуальных активов (VATP), включая Hong Kong Digital Asset EX Limited, Accumulus GBA Technology, DFX Labs и Thousand Whales Technology.
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