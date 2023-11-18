Мужчина пытался потушить Вечный огонь в Москве и был задержан

В ночь на 18 ноября 49-летний мужчина, находясь на территории Поклонной горы в Москве, пытался потушить Вечный огонь и разбросал венки, возложенные в память о солдатах, участвовавших в Великой Отечественной войне.
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