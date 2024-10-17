Пассажир поезда «Санкт-Петербург-Калининград» хотел провезти недекларированную электронику

Стоимость товара составила почти миллион рублей В поезде «Санкт-Петербург - Калининград», прибывшем с территории Литвы, сотрудники таможни обнаружили у одного из пассажиров элементы системы «Умный дом» стоимостью почти миллион рублей.
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