Зачем Лукашенко наколол дров перед заседанием ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко выбирает колку дров в качестве способа разгрузки. Как сообщила журналистам пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, в России для Лукашенко "и дрова, и топоры всегда наготове".
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