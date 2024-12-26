Зачем Лукашенко наколол дров перед заседанием ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко выбирает колку дров в качестве способа разгрузки. Как сообщила журналистам пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, в России для Лукашенко "и дрова, и топоры всегда наготове".