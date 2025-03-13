В «Домклик» оценили спрос на ипотеку в России в феврале

Доля новостроек в ипотечной выдаче Сбербанка составила около 70% За месяц Сбербанком было выдано ипотеки на ₽126,2 млрд — на 80% больше, чем в январе По итогам февраля 2025 года доля первичного рынка в общей ипотечной выдаче составила около 70%, следует из предоставленного редакции пресс-службой Сбербанка исследования аналитиков «Домклик».