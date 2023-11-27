Утонувший в бассейне на Урале ребенок застрял рукой в сливе

t.me/sverdlovskprok 12-летний мальчик, утонувший во время тренировки в бассейне в городе Полевской Свердловской области, застрял рукой в сливном отверстии для фильтрации, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
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