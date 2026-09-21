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Батрак о завершении карьеры Хэйса: «Как снег на голову для меня. С «Металлургом» он был заметен, моменты были. Я думал, что он физически готов»

Хоккейный эксперт и комментатор Артем Батрак высказался о решении нападающего « Ак Барса » Кевина Хэйса завершить карьеру.

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