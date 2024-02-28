МЭР: в российских отелях в 2024 году может появиться невозвратный тариф

Российским отелям в 2024 году могут разрешить запускать невозвратный тариф. Такая мера позволит путешественникам экономить деньги, а отельерам снижать риски, заявил в беседе с ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
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