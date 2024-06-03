БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ракеты «воздух-воздух» большой дальности Р-37М в Спецоперации

Ракеты «воздух-воздух» большой дальности Р-37М в Спецоперации

Кадр из интервью с летчиком-истребителем, ноябрь 2022 г. Под фюзеляжем самолета Су-35С подвешена ракета Р-37М (видна часть обтекателя и корпуса) Российская истребительная авиация обладает широкой номенклатурой управляемых ракет «воздух-воздух», включающей изделия разных классов с отличающимися характеристиками.

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