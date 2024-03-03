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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая статья: Главные анонсы MWC 2024: смарт-кольцо Samsung, робопёс Tecno, дорогие кит...

Новая статья: Главные анонсы MWC 2024: смарт-кольцо Samsung, робопёс Tecno, дорогие кит...

Новая статья: Главные анонсы MWC 2024: смарт-кольцо Samsung, робопёс Tecno, дорогие китайские смартфоны и не толькоГлавное европейское событие начала года — барселонская выставка мобильных технологий MWC — в этом году принесла массу интересных новинок: от классических флагманских смартфонов до умных колец, роботов-собак и даже электромобиля Xiaomi! источник.

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