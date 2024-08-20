Рейтинг ATP. Тиафу вернулся в топ-20, Сафиуллин – в топ-60

Финалист «Мастерса» в Цинциннати Фрэнсис Тиафу стал 20-й ракеткой мира. PIF ATP Rankings Положение на 19 августа 2024 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Янник Синнер (Италия) 9760 2 (2) Новак Джокович (Сербия) 7460 2 (3) Карлос Алькарас (Испания) 7360 4 (4) Александр Зверев (Германия) 7035 5 (5) Даниил Медведев (Россия) 6275 6 (6) Андрей Рублев (Россия) 4805 7 (7) Хуберт Хуркач (Польша) 4055 8 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 3885 9 (9) Григор Димитров (Болгария) 3655 10 (10) Алекс де Минаур (Австралия) 3435 20 (27) Фрэнсис Тиафу (США) 2120 23 (22) Карен Хачанов (Россия) 1930 25 (28) Джек Дрэйпер (Великобритания) 1695 28 (23) Алексей Попырин (Австралия) 1635 42 (33) Адриан Маннарино (Франция) 1170 59 (66) Роман Сафиуллин (Россия) 885 63 (63) Павел Котов (Россия) 814 66 (54) Душан Лайович (Сербия) 811 99 (100) Аслан Карацев (Россия) 582 81 (100) Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) 564 91 (68) Макс Перселл (Австралия) 380 100 (106) Ласло Дьере (Сербия) 566 156 (158) Рафаэль Надаль (Испания) 380 .
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