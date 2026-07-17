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Умное производство Китая: как китайские решения завоевывают рынок Европы

Умное производство Китая: как китайские решения завоевывают рынок Европы

Китайское интеллектуальное производство завоевывает все больше зарубежных клиентов благодаря умным продуктам и комплексным решениям, поскольку инновации и технологии становятся ключевыми драйверами экспорта.

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