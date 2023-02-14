Заноза

13 875 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванютин
    Зря блогер дыркин стоял в пикете по поводу Курил. Сейчас сучонок гнусит на нашу армию и музыкантов.Россия окончатель...
  • Владимр Семкин
    Если Путин не зачистит это отребье  то оно самого его зачистит и будет он сидеть в гааге как милошовичСатановский разне...
  • Сергей ЕВ
    Удивляяться нечему, что в МИДе РФ заседают члены 5-й колоны, у которых недвижимость за бугром, поэтому имэто и выгодноСатановский разне...

Извечная проблема и извечный вопрос — почему они (Запад) не понимают нас (Россию) и что с этим делать?

Извечная проблема и извечный вопрос — почему они (Запад) не понимают нас (Россию) и что с этим делать?

Сначала отвечу на вторую часть — России ничего делать по этому поводу не нужно, не нужно оправдываться, объяснять, стремиться наладить контакты, улучшить отношения, в общем делать все то, что здесь характеризуется идиомой bend over backwards (идиома, обозначающая желание понравиться кому-то до такой степени, что приходится прогибаться до неестественного состояния, причиняющего вам неудобство)… Россия должна делать все исключительно только для себя, для своих граждан и во имя своих интересов, никому ничего не объясняя и ни перед кем ни в чем не оправдываясь Источник: oko-planet.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх