Извечная проблема и извечный вопрос — почему они (Запад) не понимают нас (Россию) и что с этим делать?

Сначала отвечу на вторую часть — России ничего делать по этому поводу не нужно, не нужно оправдываться, объяснять, стремиться наладить контакты, улучшить отношения, в общем делать все то, что здесь характеризуется идиомой bend over backwards (идиома, обозначающая желание понравиться кому-то до такой степени, что приходится прогибаться до неестественного состояния, причиняющего вам неудобство)… Россия должна делать все исключительно только для себя, для своих граждан и во имя своих интересов, никому ничего не объясняя и ни перед кем ни в чем не оправдываясь Источник: oko-planet.