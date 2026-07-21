Военная подготовка в армии: как она устроена

Военная подготовка в армии – это то, с чего фактически начинается служба каждого призывника. Именно в первые недели новобранец учится жить по армейскому распорядку, осваивает обращение с оружием, проходит строевую, физическую и тактическую подготовку.
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