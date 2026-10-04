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Новости ТМ

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Налог на наследство: за недвижимость платят со дня смерти владельца, за машину — после регистрации

Межрайонная ИФНС России № 32 по Свердловской области разъяснила, как начисляют имущественные налоги на недвижимость, землю и транспорт, полученные по наследству.

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