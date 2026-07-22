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Жителям Краснодара РКН рекомендовал носить респираторы после удара по складу «Вайлдберриз»

Жителям Краснодара РКН рекомендовал носить респираторы после удара по складу «Вайлдберриз»

Жителям Краснодара рекомендовано не выходить на улицу без необходимости и пользоваться респираторами из-за пожара на складе «Вайлдберриз» (Wildberries), который вспыхнул после атаки украинских беспилотников.

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