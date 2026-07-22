Жителям Краснодара РКН рекомендовал носить респираторы после удара по складу «Вайлдберриз»

Жителям Краснодара рекомендовано не выходить на улицу без необходимости и пользоваться респираторами из-за пожара на складе «Вайлдберриз» (Wildberries), который вспыхнул после атаки украинских беспилотников.
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