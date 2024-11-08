Израильские власти приняли закон, позволяющий высылать из страны родственников обвиняемых в терроризме лиц

Израильский парламент (Кнессет) принял закон, согласно которому министерство внутренних дел наделяется полномочиями, позволяющими инициировать депортацию из страны родственников лиц, принимавших участие в «террористических операциях», а также палестинцев с израильским гражданством, которые знали о планах совершить теракт, однако не предотвратили эти действия.