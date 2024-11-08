Израильские власти приняли закон, позволяющий высылать из страны родственников обвиняемых в терроризме лиц

Израильский парламент (Кнессет) принял закон, согласно которому министерство внутренних дел наделяется полномочиями, позволяющими инициировать депортацию из страны родственников лиц, принимавших участие в «террористических операциях», а также палестинцев с израильским гражданством, которые знали о планах совершить теракт, однако не предотвратили эти действия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Бывший постпред США при НАТО: Крым никогда не был украинским
- В тёмное время суток удары нанесены по ряду объектов в Одесской, Харьковской, Полтавской, Киевской и других областях
- Западная пресса: Трамп предлагает размещение британских войск по линии разграничения в обмен на фактическое признание за РФ контролируемых территорий
Свежие комментарии