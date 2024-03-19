Ученые выявили возможность использовать “Виагру” для профилактики болезни Альцгеймера

Специалисты Кливлендской клиники пришли к положительному заключению о том, что препарат силденафил, более известный как «Виагра» может способствовать поддержке когнитивных способностей у человека и помощи в профилактике болезни Альцгеймера.
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