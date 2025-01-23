Страховые пенсии доиндексируют в феврале, заявили в Госдуме

Правительство Российской Федерации планирует проиндексировать страховые пенсии начиная с 1 февраля. Как РИА Новости глава комитета Государственной думы по социальной политике Ярослав Нилов, индексация также коснется и январской пенсии.
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