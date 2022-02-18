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Обострение на Донбассе: ДНР эвакуирует жителей

Обострение на Донбассе: ДНР эвакуирует жителей

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики начали эвакуировать жителей из поселка Александровка в связи с резким обострением ситуации на линии разграничения конфликтующих сторон на Донбассе, сообщает Telegram-канал «Раньше всех.

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