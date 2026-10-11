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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Госдуме рассказали о короткой рабочей неделе в декабре

В Госдуме рассказали о короткой рабочей неделе в декабре

Новогодние выходные продлятся 11 дней подряд Перед новогодними каникулами россиянам с пятидневным графиком предстоит отработать только три дня — 28, 29 и 30 декабря.

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