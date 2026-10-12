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Царьград

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Только три японки сейчас сильнее Трусовой. Главный турнир года может их удивить

Только три японки сейчас сильнее Трусовой. Главный турнир года может их удивить

Александра Трусова триумфально вернулась в большой спорт, сходу выдав результаты, с которыми можно бороться за медали чемпионата мира.

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