Косовские сербы заблокировали КПП на границе

В ответ на захват «косовской полицией» органов власти и учреждений в сербских анклавах на севере Косово, Содружество граждан Косово-Митровицкого округа, в которое входят местные сербы, пробуют блокировать КПП на административной границе с центральной Сербией и Черногорией.
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