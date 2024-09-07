Косовские сербы заблокировали КПП на границе

В ответ на захват «косовской полицией» органов власти и учреждений в сербских анклавах на севере Косово, Содружество граждан Косово-Митровицкого округа, в которое входят местные сербы, пробуют блокировать КПП на административной границе с центральной Сербией и Черногорией.