Маск предупредил человечество о новой угрозе

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что человечеству угрожает демографический коллапс. «Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, — это демографический коллапс», — написал бизнесмен в своей соцсети X.
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