В Турции заявили, что получат часть дизеля в рамках сделки России и США. Страны выстроились в ряд. Россия открыла новый тип дипломатии?Турция получит часть дизельного топлива, которое поступит на мировой рынок, благодаря "дизельной сделке" между Россией и США, заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в эфире телеканала Kanal 7.
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