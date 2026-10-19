В Турции заявили, что получат часть дизеля в рамках сделки России и США. Страны выстроились в ряд. Россия открыла новый тип дипломатии?Турция получит часть дизельного топлива, которое поступит на мировой рынок, благодаря "дизельной сделке" между Россией и США, заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в эфире телеканала Kanal 7.