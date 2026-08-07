Минздрав: Двое остаются в реанимации после ДТП в Омске

В центре Омска 6 августа водитель "Лада-Гранта" наехал на "островок безопасности". В результате аварии двое пострадавших находятся в реанимации, шесть человек, включая водителя, в удовлетворительном состоянии.
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