Ассистент МГЮА Тургунбой Зокиров сообщил, что российский паспорт сохраняет действительность при небольших повреждениях, если они не мешают прочитать данные и установить личность владельца.
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