Русские, дающие доступ к своим онлайн-банкам за награду, рискуют стать участниками отмывания денег. Вадим Виноградов из Общественной палаты России подчеркнул необходимость осведомлённости владельцев о незаконных операциях.
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