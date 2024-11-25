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Последние слова Владимира Лёвкина. Кто на самом деле потребовал обратиться к врачам перед смертью?

Последние слова Владимира Лёвкина. Кто на самом деле потребовал обратиться к врачам перед смертью?

Вдова Владимира Лёвкина, Марина Ичетовкина, впервые дала интервью после смерти певца. Кто на самом деле потребовал обратиться к врачам перед певца?Вдова выразила благодарность всем, кто помог организовать похороны Лёвкина.

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