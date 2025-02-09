Новый вид древнего человека: находка в Алтае может изменить историю эволюции Ирина ВальковаВ конце 2000-х годов в Денисовской пещере, расположенной в Алтайском крае, исследователи наткнулись на останки, которые на тот момент не могли идентифицировать.
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