Новый вид древнего человека: находка в Алтае может изменить историю эволюции Ирина ВальковаВ конце 2000-х годов в Денисовской пещере, расположенной в Алтайском крае, исследователи наткнулись на останки, которые на тот момент не могли идентифицировать.