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Царьград

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"Искандеры" нашли, что искали. Россия ударила по самому больному месту Украины

"Искандеры" нашли, что искали. Россия ударила по самому больному месту Украины

Россия в ночь на 11 февраля нанесла массированный удар по Украине. В ход пошли ракеты и беспилотники.

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Остаточно прощавай , чумазая окрАйна...
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