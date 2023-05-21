Стало известно, что главную мужскую роль в фильме «Еще раз про любовь» мог сыграть актер Владимир Высоцкий

Мелодрама «Еще раз про любовь» вышла в Советском Союзе 55 лет назад, в 1968 году. Тем не менее не многие знают, что главного мужского персонажа кинокартины мог сыграть другой актер.
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