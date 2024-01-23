Дикие растения, способные пополнить запас калорий при выживании

Зима не выглядит подходящим временем, когда можно питаться съедобными растениями. Однако если земля в вашей местности не сильно промерзла, вы можете отрыть большое количество трав и цветов, пригодных в пищу, что будет явно не лишним в условиях выживания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии