С миру по нитке
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С миру по нитке

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Дикие растения, способные пополнить запас калорий при выживании

Дикие растения, способные пополнить запас калорий при выживании

Зима не выглядит подходящим временем, когда можно питаться съедобными растениями. Однако если земля в вашей местности не сильно промерзла, вы можете отрыть большое количество трав и цветов, пригодных в пищу, что будет явно не лишним в условиях выживания.

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