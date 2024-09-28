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«ДП»: ВС РФ нанесли удар по ПВД офицеров ВСУ в ресторане в Доброполье

В ночь  на 28 сентября российские вооруженные силы нанесли мощный удар по военным объектам ВСУ в Доброполье, включая ресторанный комплекс «Люкс», который использовался как временная база украинских сил специальных операций.

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