Россия выразила протест против закрытия Русского дома в Кишиневе

Непонимание в связи с заявлением министра культуры Молдавии Сергея Продана о намерении прекратить деятельность Русского дома (Российского центра науки и культуры — РЦНК) в Кишиневе выразило посольство Российской Федерации в Молдавии 20 февраля в официальном заявлении.
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