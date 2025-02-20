Россия выразила протест против закрытия Русского дома в Кишиневе

Непонимание в связи с заявлением министра культуры Молдавии Сергея Продана о намерении прекратить деятельность Русского дома (Российского центра науки и культуры — РЦНК) в Кишиневе выразило посольство Российской Федерации в Молдавии 20 февраля в официальном заявлении.