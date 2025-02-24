Рябков: простое прекращение огня на Украине ведет к возобновлению конфликта

Соединенные Штаты стремятся достигнуть быстрого прекращения огня на Украине, однако без долгосрочного решения конфликта, без устранения первопричин эскалации, такое развитие событий станет путем к возобновлению боевых действий на фронте.
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