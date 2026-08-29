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Бизнес журнал. Урал

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ЮГК увеличила чистую прибыль в первом полугодии в 2,1 раза

ЮГК увеличила чистую прибыль в первом полугодии в 2,1 раза

Выручка компании за полгода составила 84,12 млрд рублей, увеличившись на 90,4%.Чистая прибыль ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) по МСФО за первое полугодие 2026 года составила 15,4 млрд рублей, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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