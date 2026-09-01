Почему фотон не путешествует: нулевой путь света и отсутствие его точки зрения

Августовская ночь редко располагает к строгим физическим формулировкам. Стоишь у окна, смотришь на размытое пятно Андромеды, и где-то внутри возникает почти детское желание представить путь света, который только что коснулся глаз.
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