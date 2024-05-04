Основные модные тренды на лето 2024 года, что носить, чтобы выглядеть стильно Алёна ЮрьеваС приближением лета мы не только ждем теплых ночей и ярких впечатлений, но и задаемся вопросом: в чем выглядеть стильно и соответствовать горячим трендам сезона? Лето 2024 обещает быть ярким и неповторимым, а модные диктаты этого сезона предлагают широкий выбор стильных решений.