Лысаков осудил идею Кобякова о переселении россиян

Идея советника президента Антона Кобякова о «спасении» Украины через переселение россиян на её земли встретила жёсткий отпор со стороны бывшего депутата Госдумы Вячеслава Лысакова.
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