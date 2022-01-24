Генерал Ивановский возглавил комиссию по застройке Орловской области

Региональное правительство сформировало комиссию по землепользованию и застройке Орловской области. Согласно изменениям к постановлению, её возглавил заместитель председателя правительства по развитию инфраструктуры генерал Владимир Ивановский.
Региональное правительство сформировало комиссию по землепользованию и застройке Орловской области. Согласно изменениям к постановлению, её возглавил заместитель председателя правительства по развитию инфраструктуры генерал Владимир Ивановский.
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