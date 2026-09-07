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Газета.ру

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Экс-глава МО Украины Резников: базы НАТО на территории Украины не нужны

Экс-глава МО Украины Резников: базы НАТО на территории Украины не нужны

Украине сейчас не нужны базы НАТО на своей территории. Об этом в интервью изданию «Телеграф» заявил бывший министр обороны страны Алексей Резников.

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